Si è svolto a Castelvetrano, lo scorso weekend, un importante evento dedicato ai farmacisti. Durante i lavori, presso l’Althea Palace Hotel ha preso la parola anche il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia che nel portare l’attenzione sul ruolo del farmacista nella società ha sottolineato parlato della farmacia come “casa di comunità”. Al convegno organizzato da “L’Officina dell’Alchimista” di Pietro Scarpinati, hanno preso parte illustri relatori come Elisa Paradisi, Nicola Romita, Dina La Varvera, Carmelo Carrara e Filippo Parisi. L’evento è stato moderato da Laura Benfanti, Direttore Responsabile della rivista iFarma.

Diversi i temi trattati, dalla comunicazione efficace in farmacia all’ecommerce settoriale, dagli aspetti giuridici alla gestione giornaliera della farmacia. Tutti temi a supporto di un farmacista che è pronto ad affrontare nuove sfide. L’evento a Castelvetrano si inserisce in un progetto più ampio di network al quale Scarpinati, noto farmacista castelvetranese, lavora da diversi anni e che vede il coinvolgimenti di numerosi colleghi da tutto il territorio italiano. In VIDEO alcuni degli interventi.

AUTORE. Redazione