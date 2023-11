Operazione interforze, stasera, per il controllo del territorio nel centro storico di Castelvetrano. In azione sono entrati 20 agenti tra carabinieri, Polizia municipale e Polizia di Stato (con auto di servizio e auto civetta) che hanno avviato i controlli a persone che bivaccano in alcune zone del centro. L’attività è coordinata dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Castelvetrano. L’intervento arriva a poco più di una settimana dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che ha richiesto il sindaco Enzo Alfano e che si è tenuto presso la Prefettura di Trapani. Martedì scorso, invece, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per sgomberare la stanza a pian terreno del palazzo Pignatelli dove dormivano un migrante di origine nigeriana e una ragazza di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione