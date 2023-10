Giovanni Russo, dipendente della “Sager”, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Castelvetrano, è stato aggredito mentre stava svolgendo il suo lavoro. L’aggressione è avvenuta due notti fa ma la notizia si è appresa solo ora. Russo è operatore a terra della spazzatrice meccanica e, alle prime luci dell’alba di mercoledì mentre si trovava col collega in piazza Dante, è stato aggredito da un uomo che dormiva sulla panchina del giardino di fronte la scuola. Contro il viso di Russo sono stati sferrati circa 10 pugni. Il sindaco Enzo Alfano ha chiarito che la sua Amministrazione «condanna ogni gesto di violenza. Ci auspichiamo che le Forze di Polizia possano, in breve tempo, identificare l’autore del vile gesto». I titolari della “Sager” hanno relazionato quanto accaduto in una nota inviata al Comune, Polizia municipale e carabinieri.

AUTORE. Redazione