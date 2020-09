E’ stata pubblicata in data 28 settembre 2020 sul M.E.P.A la Richiesta di Offerta (R.D.O.) del Comune di Castelvetrano per l’affidamento del Servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita fino a n.220 cani randagi ed eventuale accalappiamento per giorni 169 periodo dal 14 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Per il servizio richiesto è previsto un importo a base d’asta di €. 94.904,90 – Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.898,10. La richiesta è “aperta” a tutti gli operatori economici che alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offertarisultano iscritti al M.E.P.A ed abilitati a presentare offerta per il prodotto richiesto e sono in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara.

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è il 07.10.2020, alle ore 23:59