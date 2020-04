Oggi,7 aprile, dalle ore 14 :00 alle ore 20:00, riprenderanno le operazioni di disinfezione delle strade cittadine del territorio comunale di Castelvetrano.

Si procederà a completare la disinfezione delle strade della zona di piazza San Giovanni, piazza Cavour, zona tra via Enrico Toti e Paolo VI, zona via Galileo Galilei.

Ribadiamo per una migliore salvaguardia e tutela dell’igiene e salute pubblica il prodotto impiegato è un presidio medico chirurgico adatto alla disinfettazione e alla detersione di strade e marciapiedi, al trattamento di superfici e pavimenti, cosa che garantisce un’igiene superiore del territorio.

E’ conforme e consentito dalla normativa vigente, ma è opportuno a titolo cautelativo che la cittadinanza adotti particolari provvedimenti:

– Chiudere gli infissi

– Ritirare la biancheria

– Ritirare le piante aromatiche che si trovano all’aperto nei piani bassi

– Proteggere gli animali da cortile o d’affezione e ritirarne le ciotole.

Le macchine operative saranno segnalate dagli appositi lampeggianti ed eventuali cicalini. Inoltre per consentire una agevole operatività di azione alla ditta, si consiglia alla cittadinanza di parcheggiare, per quanto possibile, le auto all’interno dei propri box/garage.