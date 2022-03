L’azienda SISILAB ricerca figure da impiegare all’interno del proprio organico. Con sede operativa in Via Palazzotto Tagliavia a Castelvetrano, l’agenzia opera da diversi anni nel settore della comunicazione; realizzazione e gestione di siti web; attività di indicizzazione; social media marketing; servizi generali alle aziende ed enti pubblici (foto, video, realizzazioni grafiche, consulenze, etc). Il candidato ideale potrebbe aver studiato discipline vicine al settore o avere un’esperienza lavorativa quindi possedere basi utili ad un corretto svolgimento del lavoro.

Si richiede spiccata capacità comunicativa, creatività, massima determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati dal team, grande flessibilità per potersi impiegare in nuovi progetti, reale passione per questo settore. Costituisce un valore aggiunto la conoscenza del sistema operativo macOS, della piattaforma WordPress e del pacchetto Adobe Creative Cloud. La posizione è orientata alla ricerca di una figura da inserire stabilmente all’interno della attività. Inviare curriculum con breve lettera di presentazione a: lavoro@sisilab.it

