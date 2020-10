I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Ignazio Maltese e Giuseppa Coppola, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto Comunale, comunicano la costituzione del Gruppo Consiliare, denominato “Bene Comune”, designando quale capogruppo la Cons. Rossana Ditta.

Intendiamo proseguire il nostro lavoro con il senso di responsabilità che caratterizza da sempre la nostra azione politica, con immutato entusiasmo e coraggio.

La nostra comune volontà, i valori condivisi e il nostro motivato impegno per la città, insieme alla speranza per un domani migliore, ci hanno indotto a costituire un autonomo gruppo consiliare.

Abbiamo scelto il nome “Bene Comune” perché crediamo in un’azione seria e concreta, che ha come fine unicamente la tutela degli interessi della collettività e il bene della nostra città, troppo spesso sacrificato.

Sempre più, infatti, assistiamo ad uno scolorirsi di quello che dovrebbe essere il principio di orientamento fondamentale dell’agire politico: il Bene Comune.

Nell’attuale società si è sempre più protesi alla ricerca di interessi privati e scompare, soprattutto nei periodi di crisi, la consapevolezza del “noi” perché gli “io” diventano talmente ipertrofici da impedire di vedere il “noi”.

Qual è dunque oggi il nostro auspicio? Auspichiamo una rivoluzione culturale, che cambi il modo di pensare, di essere e di fare di questa società malata, fatta di egoismi, di qualunquismo, di egemonie, nella quale prevale l’interesse del singolo o di gruppi a scapito della collettività.

Certi che alla vita politica occorrono donne e uomini capaci di pensare in grande, di osare per uno scopo giusto, di adoperarsi con massimo impegno per il conseguimento di nobili fini.

C’è bisogno di protagonisti capaci di misurarsi con l’esigenza di rinnovamento, insieme promuovendo, con dedizione e costanza, il benessere di tutti.

Convinti, altresì, che il bene comune non dovrebbe consistere nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo. E in quanto bene di tutti e di ciascuno, allora, deve includere tutti, a cominciare dagli esclusi, dai più fragili e dai meno abbienti, con uno sguardo anche alle generazioni future.

Su queste premesse e con tali obiettivi, siamo pronti a lavorare a nuovi progetti, portando avanti la nostra azione politica nell’esclusivo interesse della nostra città.

Abbiamo bisogno di poter incidere fattivamente sul cambiamento, cercando di elaborare e condividere, insieme a tutti coloro che hanno buona volontà, spazi di confronto intorno a temi importanti che riguardano la nostra città, ma non solo.

Il nostro Gruppo vuole porsi come nuovo polo d’attrazione alla buona politica per chi vuole impegnarsi per il territorio, portando le proprie competenze e le proprie esperienze, nonché una buona dose di entusiasmo e di speranza.

“Bene Comune” non è espressione di preesistenti ideologie, ma si propone di aggregare persone, forze e nuove idee con l’unico fine dello sviluppo e della crescita della nostra amata città.

E’ un luogo aperto a tutti coloro che intendono contribuire a migliorare la nostra realtà.

E’ quindi nostro intento promuovere un metodo di lavoro che valorizzi la partecipazione dei cittadini alla vita socio-politico-culturale, mediante un coinvolgimento degli stessi nell’espressione dei bisogni come nelle scelte; per questo occorre sollecitare le forze che dal basso si occupano, con passione e competenza, della comunità locale (associazioni, parrocchie, circoli, gruppi informali, singoli cittadini…) e trovare con loro una strada per affrontare problemi e criticità.

“Bene Comune” crede nell’impegno sociale e politico come servizio alla comunità, finalizzato al raggiungimento del bene della collettività; si richiama al senso di responsabilità, indispensabile per costruire un mondo più giusto e più equo; ritiene che l’unica soluzione alla crisi della politica sia l’impegno attivo, l’ascolto dei bisogni dei cittadini e la ricerca di risposte efficaci e condivise.

“Bene Comune” si fonda su alcuni principi fondamentali, quali:

– Principio del servizio – Politica come servizio alle persone, volta a creare benessere per la collettività e a tutelare la cosa pubblica con onestà e nel rispetto delle regole del vivere civile;

– Principio dell’azione sul territorio – Impegno nell’interesse della comunità di appartenenza;

– Principio della partecipazione – Politica come partecipazione / progettazione condivisa;

– Principio di verifica dell’efficacia – Costante verifica dell’utilità delle risposte politiche nella risoluzione degli specifici bisogni dei cittadini;

– Principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future – Un utilizzo oculato delle risorse del territorio e la cultura dei valori fondamentali del vivere civile.

Castelvetrano ha bisogno di chiarezza, coerenza, trasparenza, stabilità, competenze e coraggio nelle scelte.

La nascita di questo nuovo soggetto politico in seno al Consiglio Comunale, aperto a tutti coloro che condividono i medesimi valori, si propone di accendere l’entusiasmo sopito di una comunità oramai disillusa.

La nostra attività sarà svolta in coerenza con l’impegno fino ad oggi profuso all’interno di questo Consiglio Comunale e con la medesima passione, libertà, onestà e correttezza, che ci hanno sempre contraddistinto.

Proseguiremo l’azione politica con lealtà e trasparenza, puntando a stimolare l’attuale Amministrazione, in modo propositivo e costruttivo, ed esercitando un attento controllo sul suo operato, nell’interesse della nostra città.

Al fianco dei cittadini, con impegno e determinazione.

Tutti insieme, per un futuro migliore.

Cons. Rossana Ditta (Capogruppo)

Cons. Ignazio Maltese

Cons. Giuseppa Coppola