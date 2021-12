ASCOLTA L'ARTICOLO

Un nuovo bando per la concessione del Laboratorio Musicale “Raffaele Caravaglios” è stato emanato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Alfano. Il canone previsto è stato dimezzato rispetto al bando precedente, ed è pari ad un importo di €3.500,00 annuale.

L’immobile, di proprietà comunale, si trova nella via Vittorio Veneto e consta di un’area esterna con tribuna scoperta a tre gradinate, sala prove e servizi annessi. Destinatari del bando sono le società o le associazioni senza scopro di lucro, che svolgono attività compatibili con la struttura in oggetto. La concessione ha una durata di 5 anni.

Le istanze dovranno pervenire brevi manu o a mezzo raccomandata presso l’ufficio protocollo del Comune, Piazza Umberto I, n. 5 in plico sigillato e firmato nei lembi di chiusura, entro le ore 12:00 del 26/01/2022, indirizzati al Comune di Castelvetrano – DIREZIONE IX – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE UMANE, GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO.

