Nata nel 2004 per volontà dell’allora manager Fulvio Manno, fu chiusa dopo due anni. La riapertura avvenne nel 2010 e da allora l’Unità operativa di ematologia è stata ospite in Oncologia. Ora, per il reparto, il cui responsabile è il Dr. Vincenzo Leone, ci sono degli spazi ad hoc che sono stati inaugurati stamattina, alla presenza del direttore generale dell’Asp Trapani, con buffet offerto dalla “Cot ristorazione”.

L’Unità operativa è stata sistemata nei locali dove si trovava la Chirurgia plastica (da alcuni anni trasferita a Marsala), ma attualmente non viene garantita la degenza (cioè il ricovero per pazienti) per mancanza di personale. Ma c’è di più: secondo il nuovo Piano di riorganizzazione aziendale, l’Ematologia come Unità operativa complessa verrà trasferita a Mazara del Vallo. Ma il direttore generale dell’Asp Trapani, Fabio Damiani, assicura: «Di fatto per i pazienti non cambia nulla».