Il COVID ha determinato una ulteriore privazione per la città di Castelvetrano, ovvero il tradizionale concerto di Natale della giovane orchestra “Vito Pappalardo” formata dai circa 90 alunni frequentanti l’indirizzo musicale dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”.

Ma non per questo l’orchestra e le attività musicali all’interno della scuola hanno subito una battuta di arresto, tanto che le quattro classi di strumento hanno realizzato un video con l’esecuzione di brani appartenenti alla tradizione natalizia. L’obiettivo è molteplice, da un lato dare una luce di speranza e gioia in questo triste momento e dall’altro riconquistare momenti di riflessione positiva che ci pongano nei confronti del futuro consapevoli del passato.

E quale migliore veicolo per il messaggio degli alunni se non quello della musica, che è la colonna sonora della vita? Il talento è solo un ingrediente, una spezia che impreziosisce. Tutto il resto è costanza, forza di volontà, senso del sacrificio, intensità della motivazione. A monte di ogni percorso, laddove nasce la scintilla di una grande passione c’è la generosità di chi, insegnando con amore, lo trasmette all’allievo, assurgendo ad esempio e fonte d’ispirazione. Le attività dell’indirizzo musicale sono state curate dai professori Antonino Lentini (Chitarra), Maria Zancana (Pianoforte), Maria Teresa Clemente (Violino), Francesco Federico (Flauto).

Con questo video, il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Maria Rosa Barone e tutta la comunità educante dell’Istituto augurano i più fervidi auguri di buone feste, con l’auspicio che si possa tornare al più presto ad una vita serena, ricca di pace e gioia.