La città di Castelvetrano NON è zona rossa per l’emergenza Covid. E’ stata necessaria una presa di posizione da parte dell’Amministrazione comunale per smentire la falsa notizia divulgata nei giorni scorsi su Facebook da parte di un utente castelvetranese. La notizia ha generato un certo allarmismo anche nei paesi limitrofi, causando non pochi problemi alle attività commerciali di Castelvetrano che hanno un ampio bacino di clientela.

“Tutti i casi positivi al Covid-19 a Castelvetrano sono asintomatici e in isolamento domiciliare – ha precisato a CastelvetranoSelinunte.it il sindaco Enzo Alfano – se rispettiamo le regole potremmo scongiurare ulteriori restrizioni nella nostra città. Per quanto riguarda le false notizie, queste verranno poste all’attenzione delle Forze dell’ordine che potrebbero prendere seri provvedimenti per procurato allarme”.

Al momento le zone rosse istituite dalla Regione Siciliana nell’Isola sono cinque: Torretta (PA), Sambuca di Sicilia (AG), Mezzojuso (PA), Galati Mamertino (ME) e Randazzo (CT). Tutte istituite con apposite ordinanze del Presidente Nello Musumeci. I sindaci non hanno alcun potere di istituire una zona rossa.