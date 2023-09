ASCOLTA L'ARTICOLO

È nata la nuova Giunta municipale al Comune di Castelvetrano. Il sindaco Enzo Alfano ha provveduto alla nomina degli assessori dopo l’azzeramento di metà agosto avvenuto nel bel mezzo della questione politica legata all’approvazione del bilancio consuntivo 2022. Per cinque dei sei nominati è un ritorno nella compagnia assessoriale: Filippo Foscari, Giusy Cavarretta, Antonino Manuzza, Luca D’Agostino e Luigi Calamia (quest’ultimo è indicato come tecnico). Una, invece, è nuova in Giunta: Angela Mandina, consigliere comunale del M5S che alle ultime amministrative risultò uno dei consiglieri più votati dei pentastellati.

