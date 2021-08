Da mesi si era defilata da tutto, cioè da quando il suo stato di salute si era aggravato. Da due anni lottava contro un male che, alla fine, non le ha dato scampo. Se ne è andata così Irene Cimino, 50 anni, giornalista e moglie dell’editore Giuseppe Picone che, quasi 20 anni fa, aprì a Castelvetrano l’emittente televisiva, Ondablu. Irene, sempre a fianco al marito, si è trasferita da Palermo a Castelvetrano, città che ha subito sentita sua. Proprio dentro gli studi della tv del marito ha iniziato a praticare il giornalismo, quel percorso-gavetta che l’ha portata, successivamente, a potersi iscrivere all’Ordine.

Dopo la morte del marito, dal 2016 ha deciso di dedicare la sua vita agli altri. Ha aderito alla Croce Rossa Italiana prestando servizio presso il Comitato di Castelvetrano. Così la ricorda il Presidente Giuseppe Cardinale: «Irene era una ragazza umile, non voleva mai apparire ma il suo servizio era prezioso. Si spendeva per gli altri e mai pensava a sè stessa. Quando capiva che c’era qualcuno in difficoltà e da aiutare lei era subito pronta a donarsi. Era l’amica che tutti vorremmo avere». Ai figli di Irene e ai parenti le condoglianze della nostra redazione.

I funerali saranno celebrati domani – venerdì – alle ore 11, presso la parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano.