Un camion è rimasto incastrato questa sera nel sottopasso in Via Redipuglia a Castelvetrano. Il sinistro è avvenuto in prossimità dell’incrocio con la Via Francesca Morvillo. Il mezzo pesante con targa straniera viaggiava in direzione Via Rocco Chinnici quando il cassone ha urtato con la struttura che regge la linea ferrata.

AUTORE. Redazione