L’Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze ( N.O.E. ) è operante da diversi anni nel territorio Castelvetranese in diverse vesti e mansioni in supporto alle istituzioni ed enti preposti per la prevenzione ,previsione e superamento dell’ emergenze.

Oggi più che mai in questo triste periodo storico ci vede impegnati già da diversi mesi in prima linea sotto il coordinamento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per attività di contenimento e diffusione del coronavirus, meglio Identificato come COVID -19, che da diverse settimane sta affliggendo anche il nostro territorio in un’emergenza sanitaria con una serie di problematiche per la popolazione.

Il Presidente Sig. Giuseppe Rapallo decide di venire incontro ancora in maniera più incisiva all’esigenze del territorio dando la disponibilità di uomini e mezzi alle varie Caritas cittadine per le loro esigenze con un nostro carico di Alimenti, grazie ai nostri mezzi di notevole capienza permettono di continuare le loro attività di assistenza alla popolazione non tralasciando il nostro operato giornaliero H/24 già svolto come attività Associative ( Servizio di Protezione Civile,Trasporti Sanitari,Servizi Socio-Sanitari ,Servizi a domicilio,Consegna farmacie ,Consegna generi di prima necessità ,Assistenza alla popolazione ecc…).

Ringraziamo le tante persone che ci hanno sostenuto fino adesso con piccoli gesti di generosità, di donazioni volontarie a sostegno del nostro operato, per chi sia interessato a sostenerci lo può fare attraverso le seguenti modalità:

Piattaforma:

https://www.gofundme.com/f/covid19-raccolta-fondi-nucleo-operativo-emergenze

Bonifico Bancario IBAN IT48 W089 5281 8300 0000 0079 777

Istituto : Banca di Credito Cooperativo “ G. Toniolo ” di San Cataldo Agenzia di Castelvetrano

Causale: Donazione Emergenza Covid-19

UFFICIO STAMPA N.O.E.