In considerazione della massiccia presenza di cittadini che, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, si recano per chiedere chiarimenti all’Ufficio Tributi, il COMUNE DI CASTELVETRANO dispone che sia modificato parzialmente e solo in via momentanea, fino alla data del 29/02/2020, il provvedimento sindacale n. 24 del 31/12/2019 limitatamente all’orario di accesso all’Ufficio Tributi, così come richiesto dal Responsabile della X Direzione; inoltre si stabilisce che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi vengono, su proposta del Responsabile della Direzione IX così modificati:

– LUNEDI dalle ore 9:00 alle ore 12,30

– MERCOLEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12,30 e dalle ore 15:00 alle ore 17,30

– GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30

per i professionisti e/o responsabili di enti e patronati:

– VENERDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Si ricorda infine che a far data dal 01/03/2020 verrà ristabilito l’orario di accesso al pubblico statuito con la determinazione del Sindaco n. 54 del 31/12/2019.