ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Ufficio legale del Comune di Castelvetrano verrà trasferito da palazzo Pignatelli nei locali di piazza Matteotti che, in passato, hanno ospitato il Comando della Polizia Municipale. A disporre il ripristino della funzionalità dei locali (chiusi da tempo) è stato il sindaco Enzo Alfano che ha dato direttiva all’architetto Vincenzo Barresi, responsabile della Direzione Organizzativa. Gli ultimi lavori all’immobile sono stati realizzati nel 2018 ma non sono stati conclusi. Per intervenire è stato predisposto un gruppo di lavoro del quale fanno parte il geometra Nicola Rizzuto e Giuseppe Rappa. Gioacchino Angileri, invece, è stato indicato come responsabile unico del procedimento.

AUTORE. Redazione