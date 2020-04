Verificare lo stato di salute degli anziani e dei diversamente abili non autosufficienti ospiti delle strutture sul territorio di Castelvetrano. Lo chiede la locale sezione della Lega – Salvini Premier, guidata da Eduardo Della Chiana, che ha inviato una nota al sindaco Enzo Alfano. «Nella situazione di emergenza sanitaria coronavirus che si sta vivendo, gli anziani sono i soggetti più a rischio. La maggior parte degli anziani deceduti in Italia alloggiava nelle RSA e in case di riposo. È opportuno, inoltre, ricordare che dentro tali strutture sono presenti persone ancora sane e deve essere fatto di tutto per proteggere loro e gli operatori sanitari che se ne occupano», scrivono in una nota. Fra le strutture cittadine che ospitano anziani c’è anche la Casa di riposo “Tommaso Lucentini”.