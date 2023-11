I lavori nell’area d’emergenza dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sono nuovamente fermi. Stavolta lo stop è stato dovuto alla presenza di cavi di media tensione sotto la strada poco distante dall’ingresso del pronto soccorso. Ad accorgersene è stato uno degli operai della “Gadir costruzioni” di Alcamo mentre a bordo di un mezzo meccanico stava procedendo allo scavo per realizzare la fondazione per allungare l’area calda dell’area d’emergenza. Gli uffici tecnici dell’Asp Trapani stanno ora procedendo all’interlocuzione con Enel per provvedere allo spostamento dei cavi che, per ragioni di sicurezza, dovranno passare sopra le gettate di fondazione. I lavori di ammodernamento del pronto soccorso sarebbero dovuti durare 150 giorni ma, certamente, si allungheranno.

AUTORE. Max Firreri