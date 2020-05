In occasione del “Maggio dei libri”, nonché la campagna di promozione della lettura lanciata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l’Associazione Panta Rei di Castelvetrano ha accolto l’invito del Comune e ha deciso di sostenere il progetto che quest’anno è giunto alla 10ª edizione, con oltre 2500 iniziative aderenti.

L’associazione Panta Rei, fondata nel Dicembre 1997, ha avuto da sempre l’obbiettivo di creare un centro di attività associative basate sul volontariato in modo da favorire la convivenza democratica in un contesto solidale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della coscienza politica e sociale della comunità. Con questa iniziativa, l’associazione, nella convinzione che dato il momento particolarmente favorevole per la riscoperta di un’attività che permetterebbe di coinvolgere persone di tutte le età favorendone i rapporti sociali, si propone di offrire il proprio contributo con il rilancio del progetto della “BANCA DEL LIBRO”.

La “Banca del Libro” è un progetto avviato già nel 2014, ideato al fine di stimolare l’interesse per la lettura, favorendo i contatti tra lettori (e non) mediante varie attività. Il servizio, rivolto agli iscritti dell’Associazione, consiste nel cedere i propri libri, sia in via temporanea che definitiva, allo scopo di permettere uno scambio tra i soci.

Attualmente, l’Associazione conta nella disponibilità più di 180 libri, di cui 30 di letteratura per ragazzi. I soci, inoltre, periodicamente stilano una classifica delle nuove pubblicazioni e quando l’associazione dispone dei fondi necessari per l’acquisto, si offre ai soci la disponibilità di ottenere queste letture gratuitamente. Ogni socio aderente all’iniziativa, infatti, versa un contributo annuale volontario per coprire le spese di gestione e in base a questa disponibilità finanziaria si possono acquistare nuovi libri.

“Panta Rei” propone inoltre la possibilità di realizzare delle attività, quali ad esempio il cineforum, dove si possono creare dei dibattiti con scambi di opinioni sui romanzi e le versioni cinematografiche prodotte.

Per tutti coloro che sono interessati all’iniziativa possono inviare una mail a: email:pantarei2014@libero.it,pantareicastelvetrano@gmail.com

oppure contattare gli organizzatori telefonando ai numeri:

3400814578(Sig.ra Amara),

3381445679 (Sig.ra Cancemi)

3493792187(Sig. Di Bella)