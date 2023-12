La parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano compie 25 anni. La prima santa messa celebrata nel luogo di culto fu il 13 dicembre 1998 e da allora la parrocchia è stato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Dapprima don Peppuccio Augello poi don Baldassare Meli hanno fatto di Santa Lucia un luogo da vivere per i tanti fedeli che si sono avvicinati nel tempo. Nella canonica è nata una casa-comunità per minori e negli anni le attività pastorali e di carità si sono incrementate offrendo servizi e aiuti alle persone bisognose. Come il servizio di distribuzione di indumenti, l’unico del genere nelle parrocchie di Castelvetrano. I festeggiamenti per i 25 anni inizieranno già domenica 10 dicembre. Alle ore 17 per le strade del quartiere si terrà la Via Lucis. Lunedì 11, ore 17,30, santa messa e benedizione e unzione degli occhi; martedì 12, ore 17,30, santa messa con la benedizione della cuccìa; mercoledì 13, ore 10,30, santa messa presieduta dal Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero con la partecipazione di un gruppo di ciechi della Valle del Belìce che aderiscono alla UIC provinciale; ore 18,30, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, con la presenza di don Alfredo Culoma in occasione del suo 50°anniversario di ordinazione presbiterale.

AUTORE. Redazione