Salta quest’anno la tradizionale festa di Lu Signuri di lu tri di maju, organizzata dai Frati Minori Cappuccini per celebrare il Santissimo Crocifisso. Le disposizioni governative per contenere il contagio Covid-19, vietano processioni e assembramenti. E così si è deciso di annullare la festa. Il momento clou dei festeggiamenti è stato sempre il 3 maggio, giorno della solennità, durante il quale viene portato in processione il Santissimo Crocifisso, accompagnato in corteo da quelli di San Francesco, di San Giovanni Evangelista e della Vergine Addolorata.

Quest’anno tutto questo sarà solo un ricordo. Grazie alla gentile disponibilità dello storico e appassionato di fotografia Enzo Napoli, CastelvetranoSelinunte.it ripercorre i momenti più belli della festa nelle passate edizioni: una galleria fotografica tutta da vedere.

Veduta chiesa e convento



Fercolo



Padre Agostino col Crocifisso



