Secondo “Italia Nostra” il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali per il triennio 2019-2020 è «in contrasto con le leggi vigenti». Lo scrivono in una lettera che hanno inviato al sindaco della città, Enzo Alfano. Il Piano è stato dapprima approvato dalla Giunta municipale (agosto 2020) e poi dal Consiglio comunale (novembre 2020). “Italia Nostra” ha richiamato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 58 del decreto legge 112/2008, che fu adottato dall’ex Ministro Giulio Tremonti e che poi la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo in riferimento alla determinazione della destinazione d’uso urbanistica.