Rimangono invariate, rispetto al 2022, le tariffe IMU per il 2023 a Castelvetrano. La conferma è arrivata dall’Ufficio tributi del Comune di Castelvetrano al quale molti cittadini, in questi giorni, si stanno rivolgendo per chiarimenti. Le aliquote applicate sono massime. Quali nello specifico? Per la prima casa rimane l’esenzione totale mentre il 6×1000 si applica per le case categoria A1, A8 e A9, ossia abitazioni signorili, abitazioni in ville, castelli e ai palazzi di particolare pregio storico ed artistico. Aliquota 10,60 per mille, invece, per capannoni e altri fabbricati.

Per i fabbricati che vengono costruiti con l’obiettivo di venderli viene applicato il 2,50 per mille sino a quando non vengono affittati. Per i fabbricati rurali si applica l’1×1000, mentre per le aree fabbricali e i terreni agricoli l’aliquota è del 10,60 per mille. Sono esenti, invece, i terreni di proprietà di chi è coltivatore diretto.

AUTORE. Redazione