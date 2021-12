ASCOLTA L'ARTICOLO

Si comunica alla Cittadinanza che martedì 07 dicembre l’Enel Distribuzione effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria dalle ore 8:30 alle ore 16:20 in C.da Staglio e C.da Airone con conseguente interruzione dell’energia elettrica. Pertanto per la giornata non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nella Zona Nord della città, nel Viale Roma, nella Via G. Gentile, nella Via Tagliata, nel Centro Città e nella Via Campobello.

