ASCOLTA L'ARTICOLO

Un forte legame tiene ancora uniti gli ex alunni della VD del liceo scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano. Dopo 40 anni si sono incontrati nuovamente per passare una serata insieme ricordando aneddoti dei tempi da liceali e rivolgendo un pensiero a chi oggi non c’è più come Maria Rosa Calcara. Hanno preso parte al lieto evento, oltre la metà dei trenta studenti che hanno affrontato l’esame di maturità durante l’anno accademico 1980/1981.

“Abbiamo festeggiato i 25 anni – racconta la storica “capoclasse” Susanna Pantale – e per diversi anni ci siamo incontrati in estate, man mano aggiungendo al gruppo compagni dei quali si erano perse le tracce. Per il quarantesimo anniversario del nostro diploma, erano presenti: Barresi Antonella, Barraco Antonello, Becchina GasparevBonfante Lea, Campagna Antonino, Carbonello Salvatore, Cascio Vito, Critti Maria, Cucchiara Baldo, Ebbreo Vita, Ingoglia Rossella, La Sala Giovanni, Mangogna Antonello, Mobile Carmela, Pantaleo Susanna, Romeo Antonina”