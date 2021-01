Il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che a partire da oggi (19 gennaio 2021) si è dato avvio alla distribuzione dei buoni spesa Covid-19 previsti dal DL 154/2000.

Ogni beneficiario riceverà un sms e/o una e-mail in cui viene comunicata l’avvenuta assegnazione del voucher/buono spesa che dovrà essere usato esclusivamente presso gli esercizi commerciali/farmacie di Castelvetrano che risultano accreditati all’iniziativa e il cui elenco si trova disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Buono Spesa consente l’acquisto di soli prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa e non alcolici e super alcolici né dispositivi elettronici. Per quanto riguarda le farmacie il buono spesa consente l’acquisto di medicine e generi di prima necessità non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).