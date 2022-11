ASCOLTA L'ARTICOLO

Continua l’attività di contrasto ai fenomeni di abbandono selvaggio dei rifiuti a Castelvetrano da parte del personale della Polizia Municipale anche mediante l’utilizzo delle videocamere dislocate sul territorio. “Queste sono immagini estrapolate da un sistema di sorveglianza che evidenziano l’inciviltà che, purtroppo ancora alberga in alcuni residenti di Castelvetrano. Naturalmente, anche questo soggetto, è stato opportunamente multato.

Resta l’invito reiterato a NON SPORCARE, NON USARE SACCHI NERI, DENUNCIARE GLI ILLECITI DI CUI SI VIENE A CONOSCENZA

CASTELVETRANO PULITA è un Concetto, un Risultato da Raggiungere facendo capire che PULITO è meglio di SPORCO.

E non c’è nessuna scusa per non fare la Raccolta Differenziata, perché il Servizio Funziona, le Informazioni su come e quando differenziare sono diffuse tramite Brochure e l’App JUNKER C’è tutto quel che serve per avere CASTELVETRANO PULITA!” questo l’appello del sindaco Enzo Alfano.

AUTORE. Redazione