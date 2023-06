ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente mortale si è verificato stamattina sulla Ss115 in direzione di Marinella di Selinunte. A perdere la vita è stato L.M., 61 anni, di Marsala. L’uomo doveva partecipare a un motoraduno e, per cause che sono in corso di accertamento, si è fermato sulla corsia d’emergenza. Nel frattempo è sopraggiunto un altro motociclista, A.G., sempre di Marsala, che è finito addosso alla moto e all’uomo che è morto per le ferite riportate. A rilevare l’incidente sono stati i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione