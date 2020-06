Ennesimo incidente stradale a Castelvetrano all’incrocio tra la Via Benedetto D’Acquisto e la Via XXIV Maggio. Nonostante l’installazione di uno specchio stradale ed un evidente cartello di stop l’intersezione continua ad essere teatro di numerosi sinistri.

Oggi pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento una vettura si è cappottata terminando la corsa intrappolata tra altre due vetture. Sul posto sono intervenute due ambulanze per soccorrere i feriti ma sembra che nessuna delle persone coinvolte abbiano riportato gravi conseguenze. Per rilevare il caso è intervenuta la Polizia Municipale. Le auto coinvolte nel sinistro sono una Citroen C1, una Fiat 500 ed una Fiat Panda.

Si rinnova l’invito ai cittadini di rispettare le segnalazioni stradali e di mantenere una velocità adeguata al transito cittadino. I residenti della Via D’Acquisto e delle strade limitrofe hanno più volte richiesto l’installazione di un impianto semaforico.