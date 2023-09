ASCOLTA L'ARTICOLO

Si trova ricoverata presso il trauma center di Villa Sofia a Palermo in prognosi riservata, V.R.M.C, 52 anni, la donna che ieri è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Seggio a Castelvetrano. Il frontale è avvenuto tra il motore guidato dalla donna e una Nissan Qashqai, alla cui guida c’era un istruttore di manovre salvavita, appartenente al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Ed è stato proprio lui a praticare il primo soccorso nei confronti della donna a terra. Con l’aiuto della moglie l’ha immobilizzata ed è riuscito a bloccare due emorragie al braccio e alla gamba che presentava la donna. Poi è arrivata un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Dopo le prime cure i medici ne hanno disposto il trasferimento presso il trauma center di Villa Sofia. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione