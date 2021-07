Oggi pomeriggio (4 luglio 2021) presso il Teatro Selinus avrà luogo un evento di informazione e sensibilizzazione sulla Sindrome Fibromialgica, promosso dalla Associazione Nazionale Libellula Libera e patrocinato dal Comune di Castelvetrano e dalli Ars Sicilia, con la partecipazione di tutti i club services della città.

L’evento avrà come relatori il reumatologo Savatore Sallì esperto in fibromialgia, la dott.ssa Antonella Salvo, psicoterapeuta e l’avvocato Caterina Fiaccabrino. Si esibirà nel brano inedito dal titolo “Prenditi cura di me” la cantautrice castelvetranese Francesca Impallari. Sulle note della toccante canzone arrangiata dal maestro Gaspare Federico, si esibiranno i ballerini Anna Gallo e Giovanni Di Maio. L’evento sarà presentato dalla referente Sicilia Libellula Libera, la nostra concittadina Bia Cusumano, impegnata in prima fila in questa battaglia per il riconoscimento della Fibromialgia come Patologia Cronica e Invalidante.