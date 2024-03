Da mesi presso l’Unità di ortopedia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano non avvengono più ricoveri e interventi d’urgenza. Se in pronto soccorso arriva una persona con fratture viene trasferito presso l’Unità di ortopedia dell’ospedale di Marsala dal quale il reparto di Castelvetrano dipende. È lì che viene operato, sta in degenza e poi viene dimesso. A Castelvetrano, dunque, l’ortopedia era dunque tramontata tra polemiche e accuse. Ora pare aprirsi uno spiraglio, seppur flebile. L’Asp Trapani ha annunciato che presso l’Unità semplice di Castelvetrano (guidata da Nicolò Galvano) avvengono i ricoveri e l’attività chirurgica in regime di Day hospital e Day surgery (DH/DS). Si tratta di piccoli interventi che impegnano il paziente una sola giornata, quindi ricovero, sala operatoria e dimissioni pomeridiane. Presso l’Unità di ortopedia chi deve sottoporsi a un intervento programmato il lunedì dovrà compilare la cartella clinica, il martedì viene sottoposto a intervento chirurgico e poi il venerdì avviene il controllo post operatorio.

AUTORE. Redazione