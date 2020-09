“Voglio ricordarti sempre così.. GRANDE GUERRIERA.. la mia piccola tempesta.. mi mancherai tantissimo.. la mamma ti avrà già accolta tra le sue braccia.. e insieme veglierete su di noi tutti” con queste parole Rosy Milazzo ha reso pubblico il grande dolore per la scomparsa della cognata Graziella Firenze. Una giovane di 38 anni, madre di 5 figli, che ha lottato per 9 mesi contro un terribile male fino alla scorsa notte quanto si è spenta nella vita terrena lasciando che la sua anima si liberasse verso il cielo.

Per qualche anno, per motivi di lavoro, si era trasferita in Germania ma continuava a tenere forte il legame con amici e parenti a Castelvetrano. Ed è proprio in Germania che sono iniziate le cure, la lotta verso questo male oscuro che ogni giorno la rendeva sempre più debole. Dopo il lockdown per il Coronavirus Graziella è riuscita a tornare a Castelvetrano per godere in pieno dell’affetto dei suoi cari nel periodo più difficile della sua battaglia.