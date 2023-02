L’ultimo passo verso la stabilizzazione dei precari del Comune di Castelvetrano sarà l’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale. E ad aspettare questo momento dopo decenni di precariato sono i 223 lavoratori che da anni svolgono mansioni all’interno del Comune di Castelvetrano. È stato lo stesso sindaco Enzo Alfano a documentare i sindacati (Cgil, Cisl e Csa) di cosa si è fatto e di cosa manca. Una riunione alla presenza anche del Segretario comunale, del responsabile della IX Direzione organizzativa Andrea Di Como e del Presidente della VI Commissione consiliare Francesco Casablanca. Il sindaco ha illustrato le varie tappe del percorso di stabilizzazione, a partire dalla delibera di Giunta dello scorso 9 gennaio con la quale sono state attivate le procedure necessarie per la stabilizzazione dei precari. Il primo cittadino ha, altresì, spiegato che è stato abrogato il regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazioni) che approvarono i Commissari straordinari. Lo scorso 25 gennaio è stato, invece, modificato ed integrato il Regolamento per l’accesso agli impieghi.