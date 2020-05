Oggi 4 maggio 2020 l’Italia prova a ripartire pian pano, con responsabilità, consapevolezza e la speranza che tutto andrà bene. Anche le aziende chiuse da ormai troppo tempo iniziano a compiere piccoli passi affinchè presto tutto possa tornare alla normalità.

Il Miros, noto locale di Castelvetrano da domani martedì 5 Maggio, è felicemente pronto a soddisfare ogni vostro desiderio.

Dalle strepitose pizze ai gustosissimi hamburger. I servizi di asporto e consegna a domicilio saranno effettuati nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, al fine di garantire l’incolumità di tutti.

Per l’ asporto sarà possibile recarsi presso il Miros dalle 19.30 per ritirare l’ordine effettuato, mantenendo il distanziamento e indossando i dispositivi di protezione individuale.

Per la consegna a domicilio a partire dalle 19.30.

I servizi sono garantiti dal Martedì alla Domenica.

Clicca sul link per dare un’occhiata al Menù

https://www.facebook.com/mirospizzeriasteakhouse/menu/

Info e prenotazioni: 3281679754 (anche WhatsApp)