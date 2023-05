ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ stato pubblicato l’avviso del Comune di Castelvetrano per l’affidamento della palestra polivalente sita all’interno degli impianti sportivi di via Tripoli composti da un campo di calcio a 5 con spogliatoi e servizi e da un’altra palestra polivalente. Al bando possono partecipare le società e le associazioni che svolgono attività sportive compatibili con la struttura. La concessione avverrà per la durata di 6+6 anni, con un canone annuo di € 6.050,00.

Per essere utilizzabile, però, l’impianto sportivo messo a bando necessita di lavori di manutenzione straordinaria e di ripristino, di cui il concessionario dovrà farsi carico e che dovranno essere indicati in un’apposita relazione, redatta da un professionista abilitato, e autorizzati dagli Uffici tecnici comunali. Per l’assegnazione il Comune valuterà la migliore offerta economica più vantaggiosa.

I documenti richiesti dal bando – consultabile cliccando qui – dovranno essere indirizzati al Comune di Castelvetrano – Direzione Organizzativa IV – Lavori pubblici, Servizi manutentivi, Protezione civile, Edilizia pericolante, Sicurezza, Patrimonio, Agenda Urbana, P.N.R.R.. C’è tempo entro le ore 14 del 26 maggio e l’indirizzo PEC è: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

AUTORE. Giacomo Moceri