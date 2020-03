Il Centro Studi Egeria in collaborazione con il regista organizza l’evento: Voci dal silenzio. Dialogheremo insieme con uno dei registi: Joshua Wahlen. Un pomeriggio dedicato alla condivisione! Un film che ci mette in contatto con la nostra realtà interiore.

“Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario” Frutto di un lungo viaggio lungo la penisola, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo.

Miglior Film Documentario al Sestriere Film Festival, vincitore della call “Life” indetta da Infinity, premiato al Concorso Internazionale Vittorio De Seta, menzione speciale al Religion Today Film Festival e al Popoli e Religioni Film Festival, Miglior documentario allo Starshine Film Festival, Premio d’eccellenza al Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o., presentato in anteprima alla XXI ed. del CinemAmbiente di Torino, Voci dal Silenzio è entrato a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival cinematografici, nazionali e internazionali, tra cui il Branson International Film Festival in Missouri (USA), il Festival International de Cinéma et mémoire commune di Nador (Marocco), il Diorama International Film Festival di New Delhi (India), il Dhaka International Film Festival in Bangladesh e lo Slemani International Film Festival di Teheran (Iran). Progetto indipendente realizzato tramite una campagna di crowdfunding, Voci dal Silenzio è diventato un caso unico nel panorama documentaristico italiano, con un tour promozionale che vanta oltre cento proiezioni alla presenza dei registi in altrettante città d’Italia, registrando una straordinaria affluenza di pubblico e numerosi sold-out.

Prenotazione a Debora: 328 0291763. tramite sms.

Posti limitati.

Possibilità di cenare a 20 euro prenotandosi direttamente all’hotel Althea allo 0924 904873