Un migrante pregiudicato è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di Castelvetrano per porto di armi e guida in stato di ebbrezza alcolica. La denuncia è scattata a seguito di un controllo da parte degli agenti della Divisione Anticrimine di Palermo e i colleghi del Commissariato di Castelvetrano che lo hanno bloccato mentre era alla guida di un’autovettura. Dai controlli è risultato, altresì, che l’auto era priva di assicurazione, con la revisione scaduta e aveva finanche le targhe di un’altra autovettura. Per il mezzo è scattato il sequestro e il fermo amministrativo.

AUTORE. Redazione