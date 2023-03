ASCOLTA L'ARTICOLO

Rottura delle pompe e, da qualche giorno, perdite lungo la rete. La città di Castelvetrano sta soffrendo per la mancanza d’acqua. In alcune zone l’acqua arriva col contagocce, in altre, invece, i rubinetti sono rimaste a secco. La criticità nell’erogazione si registra perché alcune pompe di sollevamento si sono guastate. Nello specifico presso il pozzo ex Ottoveggio e nel pozzo ex La Cascia, mentre rimangono in funzione le pompe presso l’ex pozzo Ciancimino e Ingrasciotta 2. Verifiche sono in corso, invece, presso il punto di snodo tra la via Giallonghi e la via Trapani, perché si registra una perdita d’acqua lungo la rete.

Il Comune, per il momento, ha chiesto una maggiore fornitura d’acqua a “Siciliacque” ma non basta comunque. Ecco perché il sindaco Enzo Alfano, nell’informare la cittadinanza, ha chiesto un «uso parsimonioso dell’acqua». Intanto dal Comune hanno reso pubbliche le manovre di apertura delle reti: oggi (sabato), alle ore 8 zona centro, rimarrà chiusa la zona periferica. Domani (domenica), alle ore 8 verrà aperta la zona periferica, chiusa invece zona centro. Lunedì, alle ore 8 sarà aperta la zona centro, rimarrà chiusa, invece, la zona periferia. La zona periferia riguarda le vie: Trapani, zona Badia, zona Orto e zona Salute.

AUTORE. Redazione