Che fare in caso di incendio? Oppure come comportarsi a scuola se dovessero svilupparsi fiamme? A dare i consigli utili a 18 ragazzi tra 11 e 16 anni del reparto “Everest” Agesci di Gibellina sono stati i vigili del fuoco di Castelvetrano che stamattina li hanno accolti presso il distaccamento. Per i giovani scout è stata la prima volta di una visita all’interno di un distaccamento, dove hanno potuto conoscere da vicini gli attrezzi di lavoro dei pompieri. Dal camion-cisterna a tutta l’attrezzatura di bordo: cuscini di sollevamento nel caso in cui bisogna intervenire su mezzi che provocano schiacciamento, tronchesina a scoppio, tubi flessibili per lo spegnimento delle fiamme. A spiegare cosa c’è al distaccamento e gli attrezzi di lavoro sono stati il capo reparto Giuseppe Morrione, i vigili del fuoco Nada Margiotta (anche lei capo scout) e Ferruccio Lamelia.

Ad accompagnare i giovani scout, invece, Vito Grillo, Giusy Ragona, Enza Civello e Marsia Vattiata. A Castelvetrano il gruppo è arrivato in treno da Gibellina e in città staranno 3 giorni, alloggiando presso la parrocchia Santa Lucia. «Ai ragazzi in questo mini campo stiamo proponendo la figura dell’arciere – spiega Vito Grillo – come si muove e con quali strumenti. Ecco perché della visita ai Vigili del fuoco». I giovani scout hanno potuto assistere anche a una partenza in diretta della squadra: incendio di sterpaglie a Partanna e in meno di 2 minuti i vigili del fuoco sono andati via a sirene accese.

AUTORE. Max Firreri