ASCOLTA L'ARTICOLO

Giusy Cavarretta è il nuovo assessore al turismo del Comune di Castelvetrano. A nominarla è stato il sindaco Enzo Alfano. Il neo assessore opera nel settore turistico da circa vent’anni ed è impegnata nel sociale. Sposata e mamma, si occupa principalmente di promozione del territorio. “Quando il Sindaco mi ha proposto di occuparmi di turismo per la mia città, non ho potuto rifiutare – spiega la Cavarretta – voglio impegnarmi per migliorare la ricettività di Selinunte e Triscina”. “Con la professionalità di Giusy Cavarretta si arricchisce la squadra assessoriale atta a rilanciare l’azione di governo della Città, nella fase post dissesto – spiega il sindaco – concretizzando quanto seminato negli anni precedenti e attuando politiche di stimolo all’economia”.

AUTORE. Redazione