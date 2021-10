ASCOLTA L'ARTICOLO

Momenti di panico stamattina in via Nassirya a Castelvetrano. Un giovane del Palermitano che si trovava alla guida di una Fiat Uno non si è fermato all’alt dei carabinieri e si è dato alla fuga. Così è scattato un inseguimento da parte dei militari dell’Arma che è durato poche decine di metri. L’uomo nella folle corsa ha causato un incidente scontrandosi con una Volkswagen Golf che procedeva in direzione del centro commerciale Belicittà. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Polizia Municipale e Carabinieri. Al momento non si conosco i motivi del perchè il giovane è fuggito all’alt dei carabinieri.

AUTORE. Redazione