“Rifiuti Zero, impianti mille, no discariche, no inceneritori”. Con questo slogan visibile sullo striscione esibito all’ingresso del Polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano, i volontari di Legambiente Sicilia e del circolo Crimiso hanno ancora una volta denunciato i ritardi nella riapertura dell’impianto di trattamento dell’organico, fiore all’occhiello della provincia sino ad un decennio fa.

Dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha visto il Polo tecnologico messo all’asta, a seguito del fallimento della società Ato Tp2 “Belice Ambiente Spa”, l’impianto è stato recentemente acquisito dalla SRR Trapani provincia SUD. Tuttavia, i 6 milioni di euro del fondo di coesione dello sviluppo 2014-2020, programmati per i lavori di riefficientamento del Polo tecnologico, sono stati disimpegnati.

“Non possiamo permetterci nuovamente di perdere questi finanziamenti – dichiarano Tommaso Castronovo, responsabile rifiuti ed economia circolare di Legambiente Sicilia, e Anna Maria Gucciardo, presidente del Circolo Legambiente Crimiso – e lasciare incompiuta un’opera pubblica indispensabile per chiudere il ri-ciclo integrato dei rifiuti nella provincia. Chiediamo alla Regione Siciliana di riprogrammare e finanziare in tempi brevi e certi questo importante impianto di compostaggio che consentirebbe di trattare oltre 17.500 tonnellate di organico all’anno che, attualmente, vengono conferiti in impianti siti in provincia di Catania, o addirittura fuori regione, ad oltre 250 euro a tonnellata”.

E’ proprio a causa della mancanza di impianti a servizio della raccolta differenziata e di riciclo che nonostante la provincia di Trapani si confermi la più riciclona della regione, non è stato possibile premiare l’impegno dei cittadini con una riduzione della tariffa sui rifiuti. Quasi il 75% è il dato di raccolta differenziata registrato complessivamente dai 24 comuni trapanesi. Questi alcuni dei dati emersi durante l’EcoForum provinciale sui rifiuti e l’economia circolare che si è svolto a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione