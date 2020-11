I Carabinieri della Sezione Operativa dalla Compagnia di Castelvetrano, nella giornata di oggi, hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala a carico di un castelvetranese, cl.88, gravato da precedenti di polizia.

Il presente provvedimento scaturisce dall’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma a seguito del rinvenimento, avvenuto alle ore 04:00 circa della mattinata di oggi in un terreno isolato sito a Castelvetrano nella via Manganelli, del cadavere di Vincenzo Adamo Favoroso, cl.87, attinto al petto da un colpo di arma da fuoco in un luogo diverso da quello del ritrovamento.

Dagli accertamenti svolti, correlati dai rilievi tecnici svolti da personale specializzato del Comando Provinciale di Trapani, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 32enne castelvetranese che, per tanto, è stato tradotto in carcere con l’accusa di omicidio.

Sono tuttora in corso accertamenti per verificare se il presunto autore abbia agito da solo o si sia fatto aiutare da qualche complice. Ulteriori dettagli verranno forniti a seguito di udienza di convalida.

Legione Carabinieri "Sicilia"

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA