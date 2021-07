Il Comune di Castelvetrano rende noto che sono già state avviate le procedure per il ripristino degli impianti di captazione di acqua potabile, attualmente in stato di fermo.

Le colonne di emungimento dei pozzi artesiani interessati dai lavori sono già state smontate, sono state verificate le apparecchiature elettromeccaniche in avaria e ordinate le nuove elettropompe, pertanto, i lavori dovrebbero essere ultimati a breve.

Alla luce di quanto esplicitato è stata disposta l’erogazione idrica a giorni alterni per ulteriori 6 giorni, fino al 20/07/2021, come di seguito descritto:

le zone divise in “A” e “B” rimangono invariate e risultano così distinte:

Zona “A” centro storico, via seggio, inizio via Campobello, via Bresciana, via Errante, via Selinunte e tutte quelle altre vie la cui erogazione avveniva solo la mattina;

Zona “B” periferia, via Amm. Rizzo, via Omero, via Trinità, via Mazara, via XX Settembre, via R. Settimo, via P. Luna, via Trapani, rione Badia, rione Salute, rione Palma, e tutte quelle altre vie la cui erogazione avveniva solo il pomeriggio.

La fascia oraria indicata nel prospetto, (6:30/10:30), è indicativa, l’inizio e/o la fine dell’erogazione potrebbe essere anticipata e/o posticipata di 30 minuti.

L’erogazione rimarrà invariata, in quanto le condotte di distribuzione non sono interessate a tale problematica, nelle suddette vie: Viale Roma, Via Gentile, Via Tagliata, Lott. Saporito, Lott. Ingrasciotta, Via Sapegno, tratto finale di Via Campobello, quartiere Belvedere.