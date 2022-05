ASCOLTA L'ARTICOLO

Da oltre 10 anni, il “Torneo di Legalità” di Castelvetrano, coinvolge fattivamente i giovani del territorio che per ogni edizione hanno dimostrato una partecipazione attiva con il concorso “Legalità è“. Ecco le foto degli striscioni che sono stati selezionati per la decima edizione che si è disputata venerdì 13 maggio presso lo stadio “Paolo Marino”.

I vincitori sono: per la scuola primaria, il Secondo Circolo Didattico “Ruggero Settimo”; per la scuola secondaria di Primo Grado, la “Lombardo Radice”; per la scuola secondaria di Secondo Grado, l’Istituto “Virgilio Titone”.

AUTORE. Redazione