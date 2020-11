Con la determina n 44 del 2 novembre 2020 il sindaco Enzo Alfano ha nominato tre nuovi Assessori che andranno a completare la squadra della Giunta Municipale di Castelvetrano. Si tratta dell’Architetto marsalaese Numinato Davide Licari, dell’Avvocato agrigentino Filippo Pellitteri e dell’Ingegnere castelvetranese Antonino Giuseppe Siculiana.

“Questa Amministrazione – aveva dichiarato sabato il primo cittadino – si appresta ad avere in Giunta tre nuovi Assessori di alto profilo“. Completano la squadra degli assessori Filippo Foscari (in Giunta dal settembre del 2019), Irene Barresi e Manuela Cappadonna (entrambe in Giunta da maggio 2019).

In foto da sinistra:Filippo Pellitteri, Antonino Giuseppe Siculiana, Enzo Alfano, Numinato Davide Licari.