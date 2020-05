Il Comune di Castelvetrano ha revocato la precedente ordinanza sindacale che prevedeva una restrizione di orario degli esercizi commerciali per evitare pericolo di contagio a causa del Covid-19. Anche Castelvetrano si appresta quindi ad affrontare la graduale riapertura dopo il rigido lockdown delle ultime settimane. A decorrere dal 4 maggio 2020, viene pertanto ripristinato l’orario per le attività commerciali in questo momento chiuse nel pomeriggio.

Lo si apprende dall’ordinanza n° 29 firmata dal sindaco Enzo Alfano in data 30 aprile. Con lo stesso documento vengono inoltre recepite le indicazioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Pubblichiamo di seguito il documento con la lista delle attività che potranno quindi rimanere aperti sia mattina che pomeriggio a partire da lunedì 4 maggio e fino ad ulteriori disposizioni del Governo.

Clicca qui per scaricare il documento in PDF