È stata una mattinata campale quella vissuta stamattina da chi doveva ricevere il vaccino al centro allestito a pian terreno presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” a Castelvetrano. Un ritardo accumulato nella fornitura dei vaccini ha causato lunghe attese e, nuovamente, assembramenti sia nella sala d’attesa interna che davanti l’ingresso dell’ospedale. I primi vaccini sono arrivati da Marsala alle 11:00, mentre già dalle 8,30 c’era chi si trovava in fila per ricevere la prima dose. Ma stamattina c’era anche chi doveva ricevere la seconda dose (il richiamo). Quindi si è creata una coda in attesa, anche con gli ultra 80enni che dovevano ricevere la dose. Pare che a rendere più complicata la situazione ci sarebbe stata anche una mancata trasmissione delle prenotazioni. Un ulteriore carico di vaccini è arrivato alle 12,15. E così l’attesa si è, pian piano, ridotta.